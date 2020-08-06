Маурицио Сарри: Было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке

- Мы счастливы, что выиграли, возможно, самую сложную серию А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке, так как это значило бы попасть в мировую элиту, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Ранее исполнительный комитет УЕФА принял решение провести четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 в формате турнира по принципу плей-офф. Все матчи этого этапа турнира должны пройти в Лиссабоне (Португалия).

Напомним, что в пятницу «Ювентус» проведет встречу против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.