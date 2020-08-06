Шандор Варга: Трансфер Гайча в ЦСКА должен пойти на пользу Чалову

– Дай бог, чтобы была конкуренция между Федором и Адольфо. Чалову это должно пойти на пользу. Когда только начинали обсуждать возможный трансфер, я говорил, что ЦСКА надо не продавать, а покупать футболистов. Этой команде мало быть даже на втором месте, поэтому им необходимо усиление. Конкуренция – всегда хорошо, – цитируют Варгу «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025 года.

Что касается Чалова, то 22-летний россиянин в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.