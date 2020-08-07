Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге проведет оргкомитет Евро-2020

УЕФА поручил проведение финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге оргкомитету Евро-2020, сообщает ТАСС.

«Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020», - говорится в пресс-релизе по итогам заседания наблюдательного совета турнира.

Напомним, чемпионат Европы-2020 должен был пройти этим летом в 12 странах, но, из-за пандемии коронавируса, был перенесен на 2021 год.

Санкт-Петербург должен принять четыре матча Евро. Три игры группового этап (Бельгия - Россия, Финляндия - Россия, Финляндия - Бельгия), а также один четвертьфинал.

Финал Лиги чемпионов в городе на Неве намечен на май 2022 года.