Дженнаро Гаттузо: Завтра «Наполи» необходимо подняться на Эверест

- Мы прекрасно понимаем, насколько хороша «Барселона». Нам нужно продемонстрировать нечто грандиозное, если мы хотим завершить встречу с хорошим результатом. Когда вы привыкаете к победам, вы хотите продолжать выигрывать.

Завтра нам нужно подняться на Эверест. У «Барселоны» есть фантастические молодые игроки, за которыми приятно наблюдать.

Подобные матчи важны для молодых игроков «Наполи». Мы не должны бояться; мы должны пойти туда и дать им бой, - приводит слова Гаттузо пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Барселоной» и «Наполи» состоится 8 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Италии, завершилась вничью со счетом 1:1.