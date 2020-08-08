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08 августа 00:58

Родриго: Оценил бы этот сезон для «Реала» на девять баллов из десяти

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал поражение в ответном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

- Ошибки - это часть спорта, они могут случиться с кем угодно. На протяжении всего этого матча каждый из нас мог бы сделать немного больше. Я бы оценил этот сезон для «Реала» на девять баллов из десяти, а если бы мы продвинулись дальше в Лиге чемпионов – на все десять, - цитирует Родриго официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

источник: UEFA (УЕФА)
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