Родриго: Оценил бы этот сезон для «Реала» на девять баллов из десяти

- Ошибки - это часть спорта, они могут случиться с кем угодно. На протяжении всего этого матча каждый из нас мог бы сделать немного больше. Я бы оценил этот сезон для «Реала» на девять баллов из десяти, а если бы мы продвинулись дальше в Лиге чемпионов – на все десять, - цитирует Родриго официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.