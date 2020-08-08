Виктор Гончаренко: Если понадобится, Гайч может выйти на поле в матче против «Химок»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что аргентинский нападающий Адольфо Гайч может выйти на поле в матче против «Химок».

«Он сегодня есть в заявке. По мере надобности он может выйти на поле. Те качества, которые мы видели у него на видео, он подтвердил на тренировках. Если понадобится, можем его выпустить сегодня», - сказал специалист в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, сегодня в 16:00 по московскому времени начнется встреча «Химки» - ЦСКА. Этим матчем открывается первый тур РПЛ сезона-2020/21.

Также сегодня пройдет игра «Тамбов» - «Ростов». Она начнется в 18:30 мск.