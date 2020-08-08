«Нижний Новгород» не испытал проблем с «Иртышом»

В составе победителей голами отметились полузащитник Александр Сапета (9-я минута), реализовавший 11-метровый удар, и защитник Никита Каккоев (68), замкнувший передачу Артема Попова.

«Нижний Новгород» одерживает вторую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, а его сегодняшний соперник, не набрав очков, идет на предпоследней, 21-й строчке.

В следующем туре нижегородцы отправятся в гости к брянскому «Динамо», а «Иртыш» примет у себя «Чертаново».

ФНЛ

Второй тур

«Нижний Новгород» – «Иртыш» (Омск) – 2:0 (1:0)

Голы: Сапета, 9 (с пенальти). Каккоев, 68.