Роман Пилипчук – о ничье с «Торпедо»: Именно в таких играх закаляются молодые игроки

– Мы играли против хорошей команды, результатом остались довольны. Примерно на 60-й минуте ребята подсели, но мне понравилось, что они терпели. Приятно, что наша молодежь выдержала. Именно в таких играх закаляются молодые игроки. Перед игрой мы говорили, что будет тяжело, потому что в составе соперника много игроков, которые прошли через Премьер-лигу, – цитирует Пилипчука пресс-служба ФНЛ.

Напомним, что матч второго тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Торпедо» завершился вничью 1:1. Первый гол забили гостей – на 32-й минуте точный удар по воротам Артема Поплевченкова нанес полузащитник Астемира Гордюшенко. В концовке первого тайма нападающих хозяев Сильванус Нимели сравнял счет (44).

«Спартак-2» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.