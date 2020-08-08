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08 августа 19:46
автор: Владислав Корегин,

Роман Пилипчук – о ничье с «Торпедо»: Именно в таких играх закаляются молодые игроки

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук поделился эмоциями после матча второго тура Футбольной национальной лиги с московским «Торпедо» (1:1).

– Мы играли против хорошей команды, результатом остались довольны. Примерно на 60-й минуте ребята подсели, но мне понравилось, что они терпели. Приятно, что наша молодежь выдержала. Именно в таких играх закаляются молодые игроки. Перед игрой мы говорили, что будет тяжело, потому что в составе соперника много игроков, которые прошли через Премьер-лигу, – цитирует Пилипчука пресс-служба ФНЛ.

Напомним, что матч второго тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Торпедо» завершился вничью 1:1. Первый гол забили гостей – на 32-й минуте точный удар по воротам Артема Поплевченкова нанес полузащитник Астемира Гордюшенко. В концовке первого тайма нападающих хозяев Сильванус Нимели сравнял счет (44).

«Спартак-2» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

источник: ФНЛ
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