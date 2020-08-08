Виктор Гончаренко: Возможно, Влашич и Магнуссон выйдут уже против «Тамбова»

- Мы хорошо контролировали практически всю игру, – заявил Гончаренко.- Могло показаться, что во втором тайме могли более нацелено атаковать. Но я все равно доволен проделанной работой - как в обороне, так и в нападении.

- Что с Аланом Дзагоевым, который не доиграл матч из-за травмы?

- Ничего страшного нет. С его же слов - все в порядке. Посмотрим, что будет завтра.

- Оцените дебют Адольфо Гайча.

- Конечно, покупая футболиста за такие деньги, команда рассчитывает на него как на основного нападающего. Те качества, которые у Гайча есть, нам подходят. Такого форварда у ЦСКА не было. Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует, агрессивен в чужой штрафной, точен при завершении атаки. Поможет и в обороне на стандартах, что важно для нашего чемпионата. Понятно, что сегодня он сыграл совсем мало. Но и за этот короткий отрезок успел получить голевой момент.

- Какие сроки возвращения Николы Влашича и Хердура Магнуссона?

- Мы оценим их состояние после выходного дня. Возможно, оба выйдут на поле уже во втором туре против «Тамбова».

- Константину Кучаеву и Дзагоеву удалось компенсировать отсутствие Влашича в середине поля?

- Влашича сложно заменить на сто процентов - он лучший игрок прошлого сезона. Никола создает моменты и приносит голы. Но Кучаеву и Дзагоеву удалось забить «Химкам». Значит, с функциями Влашича они справились.