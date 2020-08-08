«Ростов» минимально обыграл «Тамбов»

«Ростов» в гостях победил «Тамбов» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 21-й минуте – отличился полузащитник гостей Павел Мамаев, огорчивший вратаря Сергея Рыжикова.
В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом», а «Тамбов» отправится в гости к ЦСКА. Обе встречи пройдут 15 августа.
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РПЛ
Первый тур
«Тамбов» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)
Гол: Мамаев, 21.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Кабахидзе, 64), Килин (Шляков, 77), Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Карапетян (Панченко, 69).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев (Глебов, 83), Ионов (Долгов, 90+2), Попов (Еременко, 71), Хаджикадунич, Зайнутдинов (Байрамян, 71), Норманн, Шомуродов (Хашимото, 83).