Павел Мамаев: Приятно, когда твои голы приносят положительный результат

– Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Тренеры нас подвели к сезону в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо, – цитирует Мамаев пресс-служба «Ростова».

Отметим, что 31-летний полузащитник принес своей команде победу над «Тамбовом» в первом туре РПЛ сезона-2020/21, забив гол на 21-й минуте игры.

В следующем туре подопечные Карпина сыграют дома с «Зенитом». Матч пройдет 15 августа.