– Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Тренеры нас подвели к сезону в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо, – цитирует Мамаев пресс-служба «Ростова».
Отметим, что 31-летний полузащитник принес своей команде победу над «Тамбовом» в первом туре РПЛ сезона-2020/21, забив гол на 21-й минуте игры.
В следующем туре подопечные Карпина сыграют дома с «Зенитом». Матч пройдет 15 августа.
⚽🔥⚡— Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2020
Павел Мамаев: Приятно, когда твои голы приносят положительный результат 👇https://t.co/F5Is8AE5nS pic.twitter.com/ISpkeEfF5K
источник: ФК «Ростов»