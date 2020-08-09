Арриго Сакки: Сейчас «Ювентус» – это группа индивидуалистов, не желающих быть единым коллективом

– Сарри унаследовал команду, взявшую восемь чемпионских титулов подряд и имевшую в своем составе большое количество возрастных игроков. В данный момент туринцы – это группа индивидуалистов, не желающих сражаться за своих партнеров по команде. Было утопично думать, что Сарри сможет найти гармонию и объединить футболистов, не привыкшую быть коллективом во всех фазах игры, – цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона», руководство «Ювентуса» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри.

61-летний итальянец возглавил туринский клуб в июле прошлого года. Под его руководством команда провела 51 матч, одержала 34 победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В минувшем сезоне «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии.