Сергей Прядкин: Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака»

- Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» - это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно, - передает слова Прядкина ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти. Сразу по окончании матча владелец «Спартака» завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.