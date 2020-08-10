Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус

Один из футболистов «Зенита» заразился коронавирусом.

Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине. Других заражений у нас нет», — сказал Семак.

Напомним, в начале августа СМИ сообщали, что в «Зените» выявлено семь случаев заболевания. Клуб эту информацию опроверг.

Завтра, 11 августа, действующий чемпион страны в первом туре РПЛ сезона-2020/21 сыграет в гостях против волгоградского «Ротора».