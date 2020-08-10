Шамиль Газизов: Казарцев и Еськов должны пожизненно лишиться возможности судить матчи

– Первый эпизод – это не пенальти. Почему ВАР не вступил в игру? Почему арбитр сам не пошел смотреть ВАР? Я пытаюсь быть спокойным, но эмоции внутри меня бьют. Пусть судьи возьмут и спокойно на пальцах объяснят нам, когда ставить пенальти, а когда нет.

Что касается второго эпизода, то все мои коллеги из других клубов тоже возмущены. Это же беспредел. Я не встретил ни одного человека, который сказал бы, что это пенальти. Уровень судейства упал настолько, что мы уже глазам своим не верим. Казарцев и Еськов должны лишиться возможности находится на поле, работать. Желательно – пожизненно, – сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.