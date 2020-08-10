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10 августа 17:57
автор: Юрий Нечаев,

Президент «Урала»: Оба пенальти в ворота «Спартака» несправедливы. Казарцев - это судейское дно

Встреча «Спартак» - «Сочи» завершилась судейским скандалом.

Президент «Урала» Григорий Иванов резко высказался в адрес главного арбитра матча «Спартак» - «Сочи» Василия Казарцева.

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он - судейское дно. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства», - цитирует Иванова «Комсомольская правда».

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

После матча Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

Главный судья матча Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.

источник: «Комсомольская правда»
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