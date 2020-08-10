«Динамо» одержало гостевую победу над «Уралом»

«Динамо» в гостях победило «Урал» в матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.

В составе московского клуба голами отметились форварды Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60). Отметим, что в обоих забитых мячах поучаствовал полузащитник гостей Себастьян Шиманьски – на его счету два ассиста.

В следующий туре «Динамо» сыграет дома с «Ротором», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 15 августа.

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