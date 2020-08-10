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10 августа 18:52
автор: Владислав Корегин,

«Динамо» одержало гостевую победу над «Уралом»

Встреча прошла в Екатеринбурге.

«Динамо» в гостях победило «Урал» в матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.

В составе московского клуба голами отметились форварды Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60). Отметим, что в обоих забитых мячах поучаствовал полузащитник гостей Себастьян Шиманьски – на его счету два ассиста.

В следующий туре «Динамо» сыграет дома с «Ротором», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 15 августа.

Чемпионат России

РПЛ
Первый тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Нжи, 38. Игбун, 60.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Калинин, Егорычев (Шаболин, 77), Араторе, Аугустыняк, Панюков (Караев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Нжи (Слепов, 90).

Предупреждения: Егорычев, 22. Паршивлюк, 48. Филипп, 72. Ароян, 77. Слепов, 90+1. Араторе, 90+4

источник: «Советский спорт»
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