Адриано Галлиани – о Пирло: Он уже был тренером, когда играл

– Он уже был тренером, когда играл. Если бы мне было необходимо описать Андреа одним словом, то я бы назвал его разумным. Это прилагательное полностью подходит ему. Он всегда учился, изучал соперников и различные игровые ситуации. Я уверен, что он хорошо проявит себя в «Ювентусе», – цитирует Галлиани Corrire dello Sport.

Напомним, что 8 августа туринский клуб объявил о назначении Пирло на пост главного тренера команды. Контракт 41-летнего специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

На этой должности он заменил Маурицио Сарри, покинувший команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала – в двухматчевом противостоянии туринцы уступили «Лиону» (0:1, 2:1).