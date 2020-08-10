Дмитрий Галямин: Удивительно, почему происходят такие вещи, когда есть VAR

- Я не болельщик «Спартака», но то, что случилось, для меня это просто безобразие. Я имею в виду пенальти, а не судейство в общем. Если первый момент можно трактовать как 50 на 50, то второй момент и гол с пенальти – это предвзятое судейство. Удивительно, почему происходят такие вещи, когда есть VAR, - приводит слова Галямина «РИА Новости».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата. Позже стало известно, что Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за работу VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.