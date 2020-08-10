Леонид Калошин: Для меня решение Казарцева является ошибочным

- На мой взгляд, оптимальное решение - продолжить игру, не вмешиваясь. Фраза Еськова с подтверждением пенальти не совсем корректна. Я должен следовать протоколу IFAB и правилам игры. На мой взгляд, окончательное решение принимает экспертная комиссия, правильное решение — продолжить игру. Для меня решение судьи является ошибочным. Но есть нюансы, как в ходе переговоров судьи с ассистентом. Жиго контактировал с ногой соперника и он расценил это как нарушение - контакт состоялся. Дальше - контакт в ногах. Такие моменты очень часто отдаются на откуп судьям. Слышал мнение судей, они поддерживают это решение. Контакт был, и видеоссистент посчитал, что основания были у судьи, - сказал Калошин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

Сразу после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку судей в эпизоде с назначением второго пенальти.