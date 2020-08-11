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11 августа 00:21

Борис Ротенберг: Второй пенальти в ворота «Спартака» был на усмотрение судей

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота «Спартака».

- Второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что (Самуэль) Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что (Анатолий) Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было, - передает слова Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых удара в ворота московской команды. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку судей в эпизоде с назначением второго пенальти.

источник: «РИА Новости»
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