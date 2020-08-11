Федун требовал от Дюкова увольнения Казарцева, Еськова и Калошина

Стали известны условия, которые выдвигал владелец «Спартака» Леонид Федун в телефонном разговоре с президентом РФС Александром Дюковым.

Как сообщает «РБ-Спорт», Федун требовал увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, а также отстранения от дальнейшей работы в футболе арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова.

В противном случае владелец московского клуба угрожал снять свою команду с чемпионата России.

Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.