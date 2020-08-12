Сергей Прядкин: Рад, что «Спартак» продолжит выступление в РПЛ

- Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ. Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» – это команда с историей, с огромной армией болельщиков, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».

Напомним, что в среду владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не будет снимать команду с чемпионата России, однако обещал снять команду в случае продолжения «судейской травли».

Ранее СМИ сообщили, что в телефонном разговоре с президентом РФС Александром Дюковым Федун требовал увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, а также отстранения от дальнейшей работы в футболе арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова.