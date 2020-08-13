Доменико Тедеско: Сложно сказать, когда Кокорин вернется в строй

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем второго тура чемпионата России против «Ахмата» рассказал о состоянии здоровья новичков команды Александра Кокорина и Остона Урунова.

«У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Полностью доверяем врачам и надеемся на скорейшее выздоровление.

Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее», — сказал Тедеско.

Напомним, Кокорин и Урунов не попали в заявку на матч первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что нападающий может пропустить около 12 дней из-за травмы икроножной мышцы.

Во втором туре РПЛ «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.