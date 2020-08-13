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13 августа 18:41

Александр Алаев: Арбитр Казарцев отстранен, по Еськову на данный момент решений нет

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что Василий Казарцев, обслуживающий матч «Спартак» - «Сочи», отстранен от судейства.

- Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить. Арбитр Василий Казарцев, действия которого ЭСК признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки, - приводит слова Алаева «РИА Новости».

Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счетом 2:2. Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум пенальти, второй из которых «Сочи» забил на 90-й минуте. После окончания встречи глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

В среду стало известно, что решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано экспертно-судейской комиссией РФС ошибочным.

источник: «РИА Новости»
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автор: Юрий Нечаев
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