Мамаев признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Тамбовом»

Болельщики «Ростова» признали Павла Мамаева лучшим игроком своей команды в матче первого тура РПЛ против «Тамбова».
Полузащитник опередил Максима Осипенко, Матиаса Норманна, Сергея Песьякова и Ивелина Попова, сообщает пресс-служба клуба.
Павел Мамаев - «Ростсельмаш - лучший игрок матча» с «Тамбовом» 🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 14, 2020
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Павел получил от наших болельщиков среднюю оценку 4,7.
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В топ-5 также попали Максим Осипенко, Матиас Норманн, Сергей Песьяков и Ивелин Попов.
⠀#ФКРостов #ТамбовРостов pic.twitter.com/ErY5OmL0IA
Напомним, «Ростов» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Мамаев.