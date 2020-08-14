Сергей Подпалый: Терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше

- Обидное поражение. Конечно, настраивались на победу, хотели выиграть. Получили необязательный гол в раздевалку, простой был момент, простая подача в штрафную. Во втором тайме тоже получился провал, за 5-7 минут получили сначала один гол, там надо посмотреть ошибки в обороне, почему не успели перестроиться, потом получили пенальти. К сожалению, потеряли двух игроков к следующей игре. Нужно перестроиться, разобрать ошибки. Самое главное сейчас не расслабляться, терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше.

- Замена Лесового в перерыве отрицательно повлияла на игру?

- Нет, я не думаю, что это сыграло какую-то роль. Лесовой тоже не очень хорошо сыграл, ему надо перестроиться, не только в ноги получать мяч, но и за спину бежать, создавать остроту. У него были неплохие возможности, но он не довел ни одного момента до завершения.

- Видно, что команда часто проигрывает единоборства.

- Есть проблемы с единоборствами, это и в игре с «Ахматом» было видно. В этом компоненте надо добавлять, мы сегодня об этом разговаривали, предупреждали ребят, что надо это исправлять. Будешь проигрывать единоборства — будешь проигрывать матч.