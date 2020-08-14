Вадим Евсеев: В новом чемпионате надо всё доказывать с самого начала

- Что поменялось по сравнению с игрой последнего тура прошлого сезона против «Арсенала», когда счёт был 0:0?

- Много других игроков появилось, задачи поменялись. В конце прошлого сезона «Динамо» уже заняло шестое место, к которому стремились и мы, и Тула, поэтому игра была без давления результата. А тут новые эмоции и надо всё доказывать с самого начала.

- Как оцените дебют Жамалетдинова?

- Раз он в стартовом составе, значит, мы им довольны, если учесть, что он готовился с нами десять дней.

- Какое состояние у получивших травмы в игре Кротова и Бизяка?

- Кротову в височную часть ударили, есть подозрение на сотрясение мозга. У Бизяка ребро сломано.