Дмитрий Галямин: Непонятно, как «Зениту» удастся быть стабильным на протяжении всего сезона

- «Зенит» идет ровно, не теряя формы с прошлого сезона. Как набрали кондиции для успешного финиша чемпионата России, так и показывают неплохой уровень функциональной готовности на старте нового турнира. Но сейчас непонятно, как «Зениту» удастся быть стабильным на протяжении всего сезона, потому что чемпионат этот специфический по известным причинам, - приводит слова Галямина «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» одержал две победы в первых двух турах чемпионата. В следующем матче РПЛ команда из Санкт-Петербурга 19 августа сыграет на своем поле с ЦСКА.