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16 августа 17:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Бавария», «Тоттенхэм» и «Лидс» ведут переговоры о трансфере Перишича

Права на хорватского нападающего принадлежат миланскому «Интеру».

Football Italia сообщает, что мюнхенская «Бавария» ведет переговоры с «Интером» о покупке Ивана Перишича, однако у чемпиона Германии есть два конкурента из Англии.

По сведениям источника, в переходе 31-летнего хорватского нападающего также заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и вернувшийся в АПЛ «Лидс».

В нынешнем сезоне Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды, однако мюнхенский клуб не стал использовать право первоочередного выкупа футболиста за 20 миллионов евро. «Бавария» хочет сэкономить на сделке, и теперь сумма трансфера может составить от 10 до 15 миллионов евро, однако мюнхенцам в борьбе за хорвата еще предстоит выдержать конкуренцию с английскими командами.

Перишич забил за «Баварию» восемь мячей и сделал десять результативных передач в 33 матчах.

источник: Football Italia
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