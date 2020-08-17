Эдинсон Кавани – о переходе в «Бенфику» : Пока еще ничего не решено

– Да, я разговаривал с представителями «Бенфики», а также другими клубами. Но пока ничего не решено, я не могу сказать, что контракт со мной составлен. Вы все узнаете, когда какой-то клуб официально об этом сообщит, – цитирует Кавани A Bola.

Ранее стало известно, что 33-летний уругваец подпишет с лиссабонским клубом контракт на три года с зарплатой восемь миллионов евро в год.

Добавим, что Кавани выступал за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 миллиона евро. Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.