Мане стал лучшим игроком сезона-2019/2020 в АПЛ по версии болельщиков

Отмечается, что на награду также претендовали партнеры нападающего по команде Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также Джейми Варди («Лестер»), Рахим Стерлинг и Кевин Де Брейне (оба – «Манчестер Сити»).

В минувшем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, забил 18 голов и отдал девять ассистов. Его команда стала победителем турнира впервые за 30 лет.

.@LFC's Sadio Mane has been crowned the PFA @BristolStMotors Premier League Fans' Player of the Year 👑 🔴



Congratulations, Sadio!#PFAFansAward #LFC pic.twitter.com/WWYE59wf7t