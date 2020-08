Сборная Хорватии вызвала Влашича и Ловрена на матчи Лиги наций

Отмечается, что в основную обойму команды вошли два представителя Российской Премьер-лиги – полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а также центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Кроме того, в расширенный списке находится еще один футболист РПЛ, а именно защитник «Рубина» Филип Уремович.

Напомним, сборная Хорватии оказалась в третьей группе Лиги А, в которой ей предстоит сыграть с Португалией, Францией и Швецией.

