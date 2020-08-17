Сборная Хорватии вызвала Влашича и Ловрена на матчи Лиги наций

Отмечается, что в основную обойму команды вошли два представителя Российской Премьер-лиги – полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а также центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен.
Кроме того, в расширенный списке находится еще один футболист РПЛ, а именно защитник «Рубина» Филип Уремович.
Напомним, сборная Хорватии оказалась в третьей группе Лиги А, в которой ей предстоит сыграть с Португалией, Францией и Швецией.
📝⬇️ The Croatia squad list for the September UNL matches is out now— HNS (@HNS_CFF) August 17, 2020
Just 2️⃣ weeks left until the Vatreni are finally back in action and we are EXCITED 🥳🇭🇷 pic.twitter.com/ymnlNaRlao