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17 августа 14:40
автор: Владислав Корегин

Сборная Хорватии вызвала Влашича и Ловрена на матчи Лиги наций

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии огласила список игроков, которые примут участие за национальную сборную в матчах Лиги нации против Португалии и Франции. Встречи состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

Отмечается, что в основную обойму команды вошли два представителя Российской Премьер-лиги – полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а также центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Кроме того, в расширенный списке находится еще один футболист РПЛ, а именно защитник «Рубина» Филип Уремович.

Напомним, сборная Хорватии оказалась в третьей группе Лиги А, в которой ей предстоит сыграть с Португалией, Францией и Швецией.

источник: Федерация футбола Хорватии
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