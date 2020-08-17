РФС отстранил арбитра Казарцева от работы, но Комитет по этике проверит высказывания Федуна о судьях

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что Российский футбольный союз принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время, хотя судьи матча первого тура чемпионата РПЛ «Спартак» – «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе.

В вышеупомянутой игре Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», что помогло «Сочи» избежать поражения в Москве. Игра завершилась вничью 2:2.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» - «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, – заявил Алаев. – Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время.

После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров.

Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров».