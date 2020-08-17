РУСАДА протестировало на допинг Кокорина, Заболотного и еще десять футболистов РПЛ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, в июне-июле были протестированы Александр Кокорин («Спартак»), Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все - «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба - «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба - «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба - ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), а также Николай Комличенко («Динамо») и Владимир Рыков («Урал»).

Отмечается, что всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов российской премьер-лиги.

Напомним, что 16 июня РУСАДА возобновило допинг-тестирование спортсменов, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса.