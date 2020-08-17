Источник: Казарцев или Еськов дали «не очень правдивые» ответы во время проверки на полиграфе

Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что у арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова возникли проблемы во время проверки на полиграфе, которая длилась около шести часов.

Вот, что сказано в сообщении:

«У одного из судей, проходивших полиграф после матча «Спартак» – «Сочи» могут возникнуть проблемы. Судя по предварительным результатам, он несколько раз дал не очень правдивые ответы.

РФС получил первые результаты проверки на полиграфе судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Проверка показала, что Казарцев и Еськов судили матч честно. Но речь именно об этом матче.

Дело в том, что арбитры провели на полиграфе около шести часов и вопросы им были не только по одному матчу. И если по игре «Спартака» и «Сочи» для них все прошло как по маслу, то на других вопросах один из арбитров немного «посыпался». Теперь полиграфологам нужно время, чтобы окончательно расписать результаты тестирования и передать их в РФС.