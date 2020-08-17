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17 августа 18:48
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Казарцев или Еськов дали «не очень правдивые» ответы во время проверки на полиграфе

Главного арбитра матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от работы на неопределенный срок.

Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что у арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова возникли проблемы во время проверки на полиграфе, которая длилась около шести часов.

Вот, что сказано в сообщении:

«У одного из судей, проходивших полиграф после матча «Спартак» – «Сочи» могут возникнуть проблемы. Судя по предварительным результатам, он несколько раз дал не очень правдивые ответы.

РФС получил первые результаты проверки на полиграфе судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Проверка показала, что Казарцев и Еськов судили матч честно. Но речь именно об этом матче.

Дело в том, что арбитры провели на полиграфе около шести часов и вопросы им были не только по одному матчу. И если по игре «Спартака» и «Сочи» для них все прошло как по маслу, то на других вопросах один из арбитров немного «посыпался». Теперь полиграфологам нужно время, чтобы окончательно расписать результаты тестирования и передать их в РФС.

Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок, но Еськова по результатам наказывать не стали. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что оба арбитра «успешно прошли проверку на полиграфе».

Матч «Спартак» – «Сочи» завершился вничью 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, которые назначил Казарцев.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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