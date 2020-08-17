Следующие выбора президента «Барселоны» состоятся 15 марта следующего года

Официальный сайт «Барселоны» объявил о том, что следующие выборы президента клуба состоятся 15 марта следующего года.

Ранее испанские СМИ сообщали, что лидеры каталонской команды после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов требуют досрочного проведения выборов, однако в клубе не видят в этом необходимости.

С января 2014 года должность президента «Барселоны» занимает Жозеп Бартомеу. С тех пор клуб один раз выиграл Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Испании, а также четыре раза завоевал Кубок короля.

В минувшем сезоне сине-гранатовые заняли второе место в примере, на пять очков отстав от мадридского «Реала».

Сегодня клуб официально объявил об увольнении Кике Сетьена с должности главного тренера.