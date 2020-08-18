Матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» - «Сент-Этьен» перенесен из-за коронавируса

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

Матч первого тура Лиги 1 должен был состояться 21 августа, но ранее сегодня «Марсель» объявил, что три представителя клуба сдали положительные тесты на Covid-19.