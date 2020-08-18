Матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» - «Сент-Этьен» перенесен из-за коронавируса

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.
🚨 L'affiche de la 1ère journée entre l'@OM_Officiel et l'@ASSEofficiel est reportée ❌➡ https://t.co/3WY05kPQwA— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 18, 2020
🆚#OMASSE pic.twitter.com/MmHwKSMg76
Матч первого тура Лиги 1 должен был состояться 21 августа, но ранее сегодня «Марсель» объявил, что три представителя клуба сдали положительные тесты на Covid-19.