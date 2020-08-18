Форвард киевского «Динамо» Супряга может перейти в «Наполи» или «Торино»

Согласно информации AreaNapoli, 20-летнего украинца хотят видеть в своих рядах «Наполи» и «Торино». Однако данная сделка выглядит трудновыполнимой, поскольку киевский клуб рассчитывает оставить форварда у себя, как минимум, на один сезон.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Болонья».

Минувший сезон Супряга провел в аренде в «Днепре-1» – он забил 15 голов и отдал один ассист в 26 матчах. Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,7 миллионов евро.