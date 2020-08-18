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18 августа 23:53
автор: Владислав Корегин

﻿«ПСЖ» обыграл ﻿«РБ Лейпциг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Футболисты ﻿«Пари Сен-Жермен» одержали уверенную победу над ﻿«РБ Лейпциг» (3:0) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Счет был открыт в первом тайме – гол забил вышедший на позиции опорного полузащитника Маркиньос (13-я минута). Во второй половине встречи парижане еще дважды огорчили голкипера немецкой команды Петера Гулачи – забитые мячи на счету Анхеля Ди Марии (42) и Хуана Берната (56).

В финале турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Бавария» – «Лион».

Лига чемпионов
1/2 финала

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньос, 13. Ди Мария, 42. Бернат, 56.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Орбан, 83), Упамекано, Мукиеле, Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64), Забитцер, Анхелиньо, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.

«Пари Сен-Жермен»: Рико, Бернат, Кимпембе, Силва, Керер, Эррера (Вератти, 83), Маркиньос, Ди Мария (Сарабия, 87), Паредес (Дракслер, 83), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86), Неймар.

Предупреждения: Кимпембе, 45+3. Лаймер, 61. Хальстенберг, 79. Поульсен, 79.
Главный судья: Бьорн Куйперс (Голландия).

Лиссабон. Стадион «Эштадиу да Луж».

источник: «Советский спорт»
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