﻿«ПСЖ» обыграл ﻿«РБ Лейпциг» и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Счет был открыт в первом тайме – гол забил вышедший на позиции опорного полузащитника Маркиньос (13-я минута). Во второй половине встречи парижане еще дважды огорчили голкипера немецкой команды Петера Гулачи – забитые мячи на счету Анхеля Ди Марии (42) и Хуана Берната (56).

В финале турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Бавария» – «Лион».

Лига чемпионов

1/2 финала



«РБ Лейпциг» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 0:3 (0:2)

Голы: Маркиньос, 13. Ди Мария, 42. Бернат, 56.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Орбан, 83), Упамекано, Мукиеле, Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64), Забитцер, Анхелиньо, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.