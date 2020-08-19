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19 августа 01:45
автор: Владислав Корегин

Юссуф Поульсен: «Лейпциг» горд тем, что сделал в этом сезоне Лиги чемпионов

Нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен – о поражении «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

– Мы уже обсудили между собой, в каких компонентах мы могли бы проявить себя лучше. Прежде всего, мы хотели просто почувствовать, посмаковать, каково это быть в полуфинале Лиги чемпионов. Мы горды тем, что сделали в этом сезоне. И уже знаем, в чем можем прибавить, – цитирует Поульсена пресс-служба УЕФА.

Немецкий клуб проиграл «ПСЖ» со счетом 0:3. У парижан отличились Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56).

На предыдущих стадиях турнира подопечные Юлиана Нагельсманна прошли «Тоттенхэм» (1/8 финала) и «Атлетико» (1/4 финала).

источник: UEFA (УЕФА)
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Юссуф Поульсен: «Лейпциг» горд тем, что сделал в этом сезоне Лиги чемпионов
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