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19 августа 18:57
автор: Виктор Шарафудинов

ФИФА собирается изменить правила смены футбольного гражданства

В настоящее время нельзя выступать за другую страну, сыграв хотя бы один официальный матч на уровне национальных сборных.

Информационное агентство Associated Press сообщает, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) собирается изменить правила смены футбольного гражданства.

По нынешнему регламенту нельзя выступать за другую страну, имея в своем активе хотя бы один официальный матч на уровне национальных сборных.

Новые правила будут более мягкими. Игроки смогут играть за другую страну в том случае если провели не более трех официальных встреч за какую-либо национальную команду, будучи не старше 21 года.

В то же время никто не сможет сменить гражданство, сыграв хотя бы одну встречу в финальных турнирах чемпионатов мира и на уровне континентальных соревнований (в финальной части чемпионата Европы, Кубка Америки, Кубка Африки, Кубка Азии, Кубка КОНКАКАФ и Кубка наций Океании).

Правило может вступить в силу уже 18 сентября, если его одобрят на соответствующем голосовании на конгрессе ФИФА, который пройдет в режиме онлайн-конференции.

источник: Associated Press
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