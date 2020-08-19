Информационное агентство Associated Press сообщает, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) собирается изменить правила смены футбольного гражданства.

По нынешнему регламенту нельзя выступать за другую страну, имея в своем активе хотя бы один официальный матч на уровне национальных сборных.

Новые правила будут более мягкими. Игроки смогут играть за другую страну в том случае если провели не более трех официальных встреч за какую-либо национальную команду, будучи не старше 21 года.

В то же время никто не сможет сменить гражданство, сыграв хотя бы одну встречу в финальных турнирах чемпионатов мира и на уровне континентальных соревнований (в финальной части чемпионата Европы, Кубка Америки, Кубка Африки, Кубка Азии, Кубка КОНКАКАФ и Кубка наций Океании).

Правило может вступить в силу уже 18 сентября, если его одобрят на соответствующем голосовании на конгрессе ФИФА, который пройдет в режиме онлайн-конференции.