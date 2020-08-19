Комитет по этике ФИФА закрыл дело против президента организации Инфантино

Официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций сообщил о том, что Комитет по этике ФИФА закрыл дело против президента организации Джанни Инфантино.

Вот, что сказано в сообщении:

«21 июня в комитет по этике было подана жалоба на президента ФИФА. Председатель следственной палаты начал расследование. Все материалы были должным образом изучены председателем в рамках расследования. После изучения документации и показаний было принято решение закрыть дела из-за отсутствия доказательств в отношении любого предполагаемого нарушения кодекса этики ФИФА».

В конце июля швейцарская прокуратура начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино и главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии.

Прокурор Стефан Келлер пришел к выводу, что в связи со встречами Лаубера с президентом ФИФА и главным прокурором Верхнего Вале имеются признаки преступного поведения. Речь шла о возможном нарушении закона по статьям, касающимся злоупотребления полномочиями, нарушения служебной тайны, препятствия уголовному расследованию и подстрекательства к этим действиям.