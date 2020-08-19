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19 августа 23:10
автор: Виктор Шарафудинов

Сын Черчесова парировал три пенальти в матче Кубка России и вывел «Олимп-Долгопрудный» в 1/64 финала

Подмосковная команда одолела «Луки-Энергию».

В матче 1/128 финала Кубка России «Олимп-Долгопрудный» в гостях обыграл «Луки-Энергию» из города Великие Луки Псковской области.

Основное время завершилась вничью 1:1, а героем послематчевой серии пенальти стал вратарь «Олимпа» Станислав Черчесов-младший. Сын главного тренера сборной России парировал три 11-метровых из семи, и его команда добилась успеха (5:4).

«Олимп-Долгопрудный» вышел в 1/64, где сыграет с «Ленинградцем» из Ленинградской области.

А вот как завершились остальные встречи 1/128 финала:

«Чита» – «Зенит» (Иркутск) – 0:1

«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Ленинградец» – 1:2

«Новосибирск» – «Динамо» (Барнаул) – 1:0

«Легион-Динамо» (Махачкала) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0

«Металлург» (Липецк) – «Знамя» (Ногинск) – 0:3

«Тюмень» – «Звезда» (Пермь) – 1:2

«Челябинск» – «Носта» (Новотроицк) – 3:0

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс, Краснодарский Край) – «Дружба» (Майкоп) – 3:0

«Волна» (Ковернино, Нижегородская область) – «Волга» (Ульяновск) – 0:0, по пенальти 1:4

«Камаз» (Набережные Челны) – «Лада» (Димитровград) – 1:1, по пенальти 4:2

«Коломна» – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 2:0

«Динамо» (Ставрополь) – «Спартак» (Нальчик) – 4:1

«Интер» (Черкесск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 2:3

«Салют» (Белгород) – «Видное» – 1:0

«Сокол» (Саратов) – «Муром» – 2:1

«Торпедо» (Владимир) – «Родина» (Москва) – 0:2

«Авангард» (Курск) – «Калуга» – 1:2

«Кубань» (Краснодар) – «Черноморец» (Новороссийск) – 1:4

СКА (Ростов-на-Дону) – «Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) – 2:4

Липецкому «Металлургу» было засчитано техническое поражение в матче с клубом «Знамя» из Ногинска, а новотроицкой «Носте» – в игре против «Челябинска», поскольку эти команды не смогли сыграть из-за того, что ушли на карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.

источник: «Советский спорт»
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