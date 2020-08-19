Сын Черчесова парировал три пенальти в матче Кубка России и вывел «Олимп-Долгопрудный» в 1/64 финала

В матче 1/128 финала Кубка России «Олимп-Долгопрудный» в гостях обыграл «Луки-Энергию» из города Великие Луки Псковской области.

Основное время завершилась вничью 1:1, а героем послематчевой серии пенальти стал вратарь «Олимпа» Станислав Черчесов-младший. Сын главного тренера сборной России парировал три 11-метровых из семи, и его команда добилась успеха (5:4).

«Олимп-Долгопрудный» вышел в 1/64, где сыграет с «Ленинградцем» из Ленинградской области.

А вот как завершились остальные встречи 1/128 финала:

«Чита» – «Зенит» (Иркутск) – 0:1