УЕФА обязал «Слован» сыграть в Лиге чемпионов резервным составом из-за коронавируса

Sport.sk сообщает, что УЕФА обязал братиславский «Слован» сыграть в первом раунде Лиге чемпионов резервным составом, поскольку физиотерапевт чемпионов Словакии заразился коронавирусом.

Накануне вылета на Фарерские острова инфекцию обнаружили у полузащитника «Слована» Владимира Вайсса-младшего. Игрок остался в Словакии, но уже после прилета на остров Вагар, где находится единственный аэропорт архипелага, все футболисты и тренерский персонал братиславской команды еще раз сдали тесты на COVID-19, и инфекцию обнаружили у физиотерапевта.

Согласно требований местных органов здравоохранения, в этом случае вся делегация «Слована» должна быть отправлена на 14-дневный карантин или вернуться обратно в Словакию.

УЕФА принял решение, что «Слован» может сыграть против фарерского клуба «КИ Клаксвик» только резервным составом. Игру перенесли на 21 августа, чтобы у дублеров словацкого чемпиона была возможность прилететь на Фареры. Если «Слован» откажется играть, ему будет засчитано техническое поражение.

Напомним, что в сезоне-2020/21 в квалификации еврокубков команды проводят по одному матчу в каждом раунде.