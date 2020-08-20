«Торино» сообщил о заражении коронавирусом у двух футболистов

Клуб серии А «Торино» на своем официальном сайте сообщил о том, что двое футболистов команды Марко Джампаоло заразились коронавирусом.

Перед тем, как начать подготовку к новому сезону все футболисты и тренерский персонал гранатовых прошли проверку на COVID-19. У двух игроков, чьи имена не сообщают, тесты дали положительный результат.

Болезнь проходит без симптомов, однако на карантин с соблюдением всех необходимых мер были отправлены не только они, но и еще трое футболистов, которые общались с зараженными.

В чемпионате-2019/20 «Торино» финишировал на 16-м месте. Новый сезон в серии А начнется 19 сентября.

Вчера стало известно о заражении COVID-19 у четырех игроков «Кальяри» (Филипа Брадарича, Луки Чеппителли, Альберто Черри и Кирила Десподова), а сегодня «Наполи» сообщил о том, что инфекцию обнаружили у нападающего Андреа Петаньи.