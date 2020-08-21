Полузащитник «Марселя» Пайет заразился коронавирусом

RMC Sport сообщает, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет сдал положительный тест на COVID-19.

Это уже пятый случай заражения коронавирусом в клубе из Прованса. Из-за инфекции в команде Андре Виллаша-Боаша еще 18 августа был перенесен матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» – «Сент-Этьен». Встречу проведут 16 или 17 сентября.

Новый турнир лиги 1 начнется сегодня 21 августа матчем «Бордо» – «Нант».

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен во Франции досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 неполных туров из 38. «ПСЖ» признали чемпионом, а «Марсель» занял второе место, получив прямую путевку в Лигу чемпионов.