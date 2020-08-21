ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 августа 01:45
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Марселя» Пайет заразился коронавирусом

Матч команды Андре Виллаша-Боаша в первом туре чемпионата Франции был перенесен.

RMC Sport сообщает, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет сдал положительный тест на COVID-19.

Это уже пятый случай заражения коронавирусом в клубе из Прованса. Из-за инфекции в команде Андре Виллаша-Боаша еще 18 августа был перенесен матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» – «Сент-Этьен». Встречу проведут 16 или 17 сентября.

Новый турнир лиги 1 начнется сегодня 21 августа матчем «Бордо» – «Нант».

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен во Франции досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 неполных туров из 38. «ПСЖ» признали чемпионом, а «Марсель» занял второе место, получив прямую путевку в Лигу чемпионов.

источник: RMC Sport
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кудерметова, Блинкова и Касаткина опустились в рейтинге WTAКамила Валиева будет участвовать в прокатах среди взрослыхЗапотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблемуКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымСМИ: Заурбек Сидаков выгнал жену прямо на свадьбеСидаков бросил жену прямо посреди свадьбы: причина
Санчес сможет сыграть за «Интер» в сегодняшнем финале Лиги Европы
Чилийский нападающий принял участие в предматчевой тренировке миланской команды.
21.08.2020 01:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Марселя» Пайет заразился коронавирусом
Матч команды Андре Виллаша-Боаша в первом туре чемпионата Франции был перенесен.
21.08.2020 01:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ловрен признался, что специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха
Новичок «Зенита» рассказал об инциденте в матче Лиги наций 2018 года Хорватия – Испания.
21.08.2020 01:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Куману в «Барселоне» нужен форвард «Лиона» Депай
Нападающий сборной Голландии выступает за французский клуб с 2017 года.
21.08.2020 01:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Эльче» и «Жирона» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в примеру
Ответная встреча состоится 23 августа.
21.08.2020 00:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Мостовой – о возможном переходе Кокорина в «Рому»: Дыма без огня не бывает
О том, что российский нападающий может перейти из «Спартака» в итальянский клуб первым сообщил Нобель Арустамян.
21.08.2020 00:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Специя» впервые в истории вышла в серию А
В финале плей-офф команда из области Лигурия превзошла «Фрозиноне».
21.08.2020 00:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Пирло настаивает на переходе Джеко из «Ромы» в «Ювентус»
В минувшем сезоне 34-летний босниец забил 16 мячей и сделал 11 результативных передач в 35 матчах серии А.
20.08.2020 23:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Форвард «Валенсии» Родриго может перейти в «Лидс»
Клуб из Йоркшира вернулся в АПЛ после 16-летнего отсутствия.
20.08.2020 23:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, обойдя мадридский «Реал»
23 августа мюнхенский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».
20.08.2020 23:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика