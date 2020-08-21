Денис Гурьянов – о покере в матче с «Калгари»: Парни мне просто сказали бить по шайбе

– Парни мне просто сказали: «Бей по шайбе». Я рад, что сделал покер и то, что команда победила. В данный момент, самое главное – двигаться вперед и готовиться ко второму раунду.

Мы зашли в раздевалку и просто забыли о результате первого периода. Мы просто вышли дальше и начали играть в свой хоккей, – цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Гурьянов был признан первой звездой матча против «Калгари» (7:3). 23-летний россиянин забил четыре шайбы и сделал один ассист. В общей сложности на счету россиянина 73 игры в нынешнем сезоне, в которых он набрал 36 (26+10) очков по системе «гол+пас».

Благодаря победе в шестой встрече, «Даллас» победил «Калгари» в серии со счетом 4-2. В полуфинале плей-офф Западной конференции команда сыграет с «Колорадо».