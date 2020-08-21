ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 августа 13:28
автор: Владислав Корегин

Денис Гурьянов – о покере в матче с «Калгари»: Парни мне просто сказали бить по шайбе

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов поделился эмоциями от шестого матча серии плей-офф с «Калгари» (7:3).

– Парни мне просто сказали: «Бей по шайбе». Я рад, что сделал покер и то, что команда победила. В данный момент, самое главное – двигаться вперед и готовиться ко второму раунду.

Мы зашли в раздевалку и просто забыли о результате первого периода. Мы просто вышли дальше и начали играть в свой хоккей, – цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Гурьянов был признан первой звездой матча против «Калгари» (7:3). 23-летний россиянин забил четыре шайбы и сделал один ассист. В общей сложности на счету россиянина 73 игры в нынешнем сезоне, в которых он набрал 36 (26+10) очков по системе «гол+пас».

Благодаря победе в шестой встрече, «Даллас» победил «Калгари» в серии со счетом 4-2. В полуфинале плей-офф Западной конференции команда сыграет с «Колорадо».

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Внезапно найденное чудо. Чем очаровал новый формат Лиги чемпионовВ России стартовали продажи флагманского сторифона TECNO CAMON 15 ProПроблемный автомобиль: так ли безопасно использовать каршеринговые автомобили?Крошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Денис Гурьянов – о покере в матче с «Калгари»: Парни мне просто сказали бить по шайбе
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов поделился эмоциями от шестого матча серии плей-офф с «Калгари» (7:3).
21.08.2020 13:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Отец форварда «Спартака» Ларссона вошел в тренерский штаб Кумана в «Барселоне»
48-летний швед выступал за испанскую команду с 2004-го по 2006 год.
21.08.2020 12:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Гетеборг» подписал экс-игрока ЦСКА Вернблума
Пресс-служба «Гетеборга» объявила о том, что полузащитник Понтус Вернблум подписал контракт с командой.
21.08.2020 12:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шнякин и Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
23 августа состоится финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Главный европейский трофей на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне разыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Тот же тандем 2 года назад уже работал на финале Лиги Европы.
21.08.2020 12:03
Футбол
«Фиорентина» рассчитывает летом оформить трансфер защитника «Челси» Дзаппакосты
Правый защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию, сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки ди Марцио.
21.08.2020 11:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
«ПСЖ» претендует на защитника «МЮ» Далота
Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может оказаться в составе чемпиона Франции сезона-2019/2020.
21.08.2020 11:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-нападающий «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Делькин перешел в «Акрон»
Пресс-служба «Акрона» сообщила о подписании контракта с форвардом Артемом Делькиным.
21.08.2020 11:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Монца» хочет подписать экс-форварда «Ювентуса»
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», может сменить клуб в летнее межсезонье.
21.08.2020 10:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лидсу» интересен форвард «Милана» Леау
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Лидса».
21.08.2020 10:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Реал» попал в список претендентов на Ауара
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может этим летом оказаться в «Реале».
21.08.2020 07:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика