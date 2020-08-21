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21 августа 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

Киевское «Динамо» стартовало в УПЛ с победы над «Олимпиком» в первом матче под руководством Луческу

В прошлом румынский тренер восемь раз выигрывал чемпионат Украины с донецким «Шахтером».

Стартовый матч чемпионата украинской премьер-лиги «Олимпик» – «Динамо» (Киев) завершился со счетом 1:4.

Игра формально было выездной для бело-голубых, но прошла на киевском стадионе «Динамо».

На 8-й минуте счет открыл полузащитник киевлян Виталий Буяльский, а на 15-й хавбек «Олимпика» Тарас Завийский направил мяч в свои ворота.

На 23-й Сергей Политыло сократил отставание номинальных хозяев, однако на 56-й Владислав Супряга вновь увеличил преимущество «Динамо» до двух мячей, поразив цель после передачи Буяльского. На 87-й перевес бело-голубых стал крупным после точного удара Виктора Цыганкова.

Таким образом, Мирча Луческу выиграл свой первый официальный матч в качестве главного тренера киевского клуба. В прошлом 75-летний румын тренировал донецкий «Шахтер» и петербургский «Зенит». 23 июля он подписал с «Динамо» контракт на два года, что вызвало негативную реакцию фанатов 15-кратных чемпионов Украины.

Во втором туре 12 сентября «Олимпик» примет «Днепр-1», а «Динамо» сыграет дома с черниговской «Десной».

Чемпионат Украины

1-й тур

«Олимпик» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 1:4 (1:2)

Голы: Политыло, 23 – Буяльский, 8, Завийский, 15 (автогол), Супряга, 56, Цыганков, 87.

источник: «Советский спорт»
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