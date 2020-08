Возле стадиона «Аякса» открыли памятник Кройфу, созданный на деньги болельщиков (фото)

Рядом с домашней ареной амстердамского «Аякса» был открыт памятник трехкратному обладателю «Золотого мяча» Йохану Кройфу.

Бронзовую статую поместили у главного входа на стадион, который с 2018 года носит имя «Йохан Кройф Арена». Памятник создали на деньги, собранные болельщиками «Аякса». За три месяца поклонники амстердамского клуба собрали 75 тысяч евро.

This wonderful statue of the one and only @JohanCruyff was unveiled in front of our stadium today. Thanks to all our fans who have made this possible. It's a lovely gesture and it makes our Johan Cruyff ArenA an even more special place to be. ♥️ #vooraltijdnr14 pic.twitter.com/b17eEetWbE